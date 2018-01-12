Маршрутка в Петербурге столкнулась с фурой

В Санкт-Петербурге в районе Колпино произошло серьезное ДТП.

По дороге в Колпино маршрутное такси с пассажирами врезалось в фуру. Очевидцы сообщают, что водителя зажало в кабине.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, МЧС и «Скорая помощь», пишут участники группы ДТП и ЧП | Санкт-Петербург.

«Он вылетел или с Софийки, или со стороны Колпино. Я ехала по правой крайней полосе. Не знаю, как я в зеркало успела его заметила. Летел под 100 километров в час точно. Начало заносить на меня. Я по тормозам. На правой крайней полосе круга стояла фура на аварийке. И он влетел в нее. Понимаю, что мог в меня… если бы не заметила», – написала о происшествии очевидец Татьяна Дмитриенко

В соцсетях очевидцы говорят, как минимум, о четырех пострадавших: водителе, пожилой женщине и молодой паре. Пассажиры получили травмы головы.

Официальных данных о пострадавших пока нет.