СМИ: ЦРУ просило Моби распространять слухи о связях Трампа с Россией

Известный американский диджей, композитор и исполнитель Моби заявил, что сотрудники ЦРУ просили его распространять в соцсетях информацию о якобы имевшихся связях между президентом США Дональдом Трампом и Россией.

По словам музыканта, он около года назад встречался с друзьями, якобы работающими в разведывательных службах США. Они были «очень озабочены» в связи с публикацией так называемого досье на Трампа, в котором приводились утверждения о наличии у Москвы компромата на американского лидера, полагая, что данные обвинения являются обоснованными.

Они якобы попросили Моби разместить соответствующие записи в соцсетях, так как он имеет много подписчиков.

Музыкант пояснил, что тоже убежден в связях Трампа с Кремлем, потому в феврале 2017 года в его соцсетях действительно появилась серия записей, в которых утверждалось, что «досье» на президента США является достоверным.

Напомним, СМИ утверждали, что у Москвы якобы есть компромат на Трампа. Сам Трамп назвал заявления о компромате ложью, а Москва – «абсолютной уткой».

В январе в Сенате США предложили провести расследование против автора «досье» на Трампа.