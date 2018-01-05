В Сенате США предложили провести расследование против автора «досье» на Трампа

Американские сенаторы Чак Грассли и Линдси Грэм формально рекомендовали минюсту США и ФБР начать расследование против бывшего сотрудника МИ-6 Кристофера Стила, который подготовил предвыборное «досье» на Дональда Трампа.

Грассли возглавляет юридический комитет Сената, Грэм – подкомитет по преступности и терроризму, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.

В письме, которое сенаторы направили в минюст США и ФБР, сказано, что комитет заподозрил Стила во лжи при даче показаний по «досье» на Трампа.

Причины, по которым заподозрили Стила, не названы, так как они изложены в засекреченном приложении к обращению сенаторов.