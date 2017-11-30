Кадыров рассказал, насколько в США хуже, чем в Чечне

В 2017 году в Чеченской республике не произошло ни одного террористического акта, в то время как в США было три крупных теракта, отметил глава республики Рамзан Кадыров.

«За 2017 год в Чеченской республике возбуждено 11 уголовных дел по факту убийства, 10 из них раскрыто. Ни один гражданин России не убит и не пострадал в результате действий представителей правоохранительных органов Чеченской республики. В настоящее время в Чечне осуждены и отбывают наказание в республике 900 человек», – сообщил Кадыров на странице в соцсети «ВКонтакте».

При этом США, по его мнению, являются «одним из самых кровожадных государств по отношению к собственному населению».

«Стражи порядка стабильно, из года в год убивают порядка тысячи человек. В 2017 году полицейские США, находясь при исполнении, убили 987 собственных граждан. 294 из них были без оружия. Такие данные опубликовала газета The Washington Post, опираясь на анализ судебных документов и полицейский отчетов. Из них 49,6% были белыми, 28,2% – афроамериканцами, еще 14,8% – латиноамериканцами. Большинство погибших – мужчины (95,2%), приводит статистику газета Guardian. Официальной информации о количестве убитых нет», – продолжил глава Чечни.

Он отметил, что «по мнению либералов, США – самая свободная страна», однако, отметил Кадыров, эта страна является лидером по числу заключенных, которых насчитывается 2,5 млн.

«Это четверть всех отбывающих наказания во всем мире, при том, что на территории США проживает всего 5% людей планеты. Если к тем, кто находится за решеткой добавить американцев условно и условно-досрочно освобожденных, цифра возрастает до 7,3 млн человек», – сообщил Кадыров, добавив, что в США содержание тюрем обходится в 80 млрд долларов ежегодно.

Напомним, в начале января Кадыров прокомментировал намерение президента США Дональда Трампа оказать участникам акций протеста в Иране «чувствительную поддержку», которую по мнению главы Чечни уже получили «народы Ливии, Сирии, Ирака, Афганистана, Сербии, Вьетнама и других».