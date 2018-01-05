Кадыров обвинил Трампа в подготовке «троянского коня» для Ирана

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал намерение президента США Дональда Трампа оказать участникам акций протеста в Иране «чувствительную поддержку».

Как отметил в Twitter Кадыров, «действенную помощь» от США уже получили «народы Ливии, Сирии, Ирака, Афганистана, Сербии, Вьетнама и других».

«Ирану готовят Троянского коня!» – считает глава Чечни.