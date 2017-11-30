Трампа заподозрили в причастности к крупному отмыванию денег

За последние несколько десятилетий компания нынешнего президента США Дональда Трампа продала недвижимость по схемам, которые могут свидетельствовать об отмывании денег, на сумму в 1,5 млрд долларов, утверждает BuzzFeed.

За три десятилетия, начиная с 1986 года, более 1300 принадлежащих структурам Трампа кондоминиумов были приобретены подставными компаниями за наличные деньги и без ипотеки, что позволило покупателям избежать юридического контроля и остаться анонимными, говорится в новом расследовании BuzzFeed.

Американский Минфин считает эти действиями признаками отмывания денег, отмечает издание, признавая, впрочем, что формально законность была соблюдена и что торговцы недвижимостью не обязаны изучать источники финансов покупателей.

Журналисты подсчитали, что подобным образом структуры Трампа за 30 лет продали недвижимость на 1,5 млрд долларов, причем в конце 2000-начале 2010-х годов такие сделки участились – и именно в этот период ряд компаний миллиардера сталкивались с финансовыми проблемами.