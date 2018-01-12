Газпром собрался получать изотоп гелия

Газпром собрался заказать для себя разработку технологии извлечения гелия-3 из природного газа; соответствующий запрос концерн намерен объявить в марте.

Как сообщает «Интерфакс», на разработку технологии, которая должна завершиться в мае 2021 года, газовый гигант намерен потратить 81 млн рублей.

В настоящее время Газпром приступает к разработкам крупнейших в Восточной Сибири месторождений – Чаяндинского и Ковыктинского. Газ в них содержит большое количество гелия, в связи с чем концерн готовит специальные решения по извлечению, хранению, логистике и маркетингу этого элемента.

Напомним, в октябре Минвостокразвития сообщало, что «Газпром экспорт» и «Газпром газэнергосеть гелий» продемонстрировали проект Логистического центра обслуживания гелиевых контейнеров, который должен стать одним из крупнейших гелиевых хабов в мире.

Проект создания хаба синхронизирован со строительством Амурского ГПЗ, который должны ввести в эксплуатацию в 2021 году. Амурский ГПЗ станет мировым лидером по производству гелия – до 60 млн кубометров в год. Переработанный газ будет поставляться в Китай.