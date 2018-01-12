Главы МИД России и Турции обсудили ситуацию в Идлибе

Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в сирийской провинции Идлиб, объявленной зоной деэскалации, сообщил источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

При этом никаких дополнительных подробностей он не привел, передает РИА «Новости».

Напомним, ранее МИД Турции вызвал послов России и Ирана из-за сообщений о нарушении границы зоны деэскалации в Идлибе сирийской армией.

Минобороны России в связи с атакой беспилотников на российские военные объекты в Хмеймиме и Тартусе направило письма начальнику генштаба Вооруженных сил Турции генералу Акару Хулуси и руководителю национальной разведывательной организации страны Хакану Фидану с требованием выполнения Анкарой взятых на себя обязательств по обеспечению соблюдения режима прекращения огня в зоне деэскалации.