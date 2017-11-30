Эксперты из США заявили об угрозе атаки «российских хакеров» во время ОИ

«Российские хакеры», вероятно, планируют атаковать сайты антидопинговых агентств во время ОИ-2018, сообщила американская компания по кибербезопасности ThreatConnect Inc.

Специалисты компании сделали вывод о готовящихся атаках на основании того, что «зафиксировали признаки регистрации трех новых доменов, копирующих сайты ВАДА, американского антидопиногового агентства и Олимпийского совета Азии», передает «Интерфакс».

При этом в компании подчеркнули, что не располагают данными о том, что хакеры будут использовать домены злонамеренно, но они могут быть площадкой для возможных атак.

Напомним, хакеры Fancy Bears заявляли, что комиссия Ричарда Макларена оказалась тесно связана с ФБР.

Всемирное антидопинговое агентство назвало расследование хакерской группы Fancy Bears о связи комиссии Ричарда Макларена со спецслужбами США устаревшим, а самих хакеров – преступной организацией.