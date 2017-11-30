ВАДА назвало публикации о связи Макларена с ФБР «устаревшими»

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) назвало расследование хакерской группы Fancy Bears о связи комиссии Ричарда Макларена со спецслужбами США устаревшим, а самих хакеров – преступной организацией.

«Как известно, Fancy Bears – преступная организация, которая стремится подорвать работу ВАДА и его партнеров. Все, что они опубликовали, устарело», – цитирует РИА «Новости» пресс-службу ВАДА.

В среду хакеры заявляли, что комиссия Макларена оказалась тесно связана с Федеральным бюро расследований США. Fancy Bears выложила подтверждающие документы и переписку высшего руководства МОК и ВАДА, в которых говорится, что целью комиссии Макларена было отстранение россиян от участия в Олимпиадах в Рио-де-Жанейро и Пхенчхане, дискредитация МОК и олимпийского движения в целом.