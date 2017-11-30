Хакеры уличили комиссию ВАДА в связях с ФБР

Комиссия Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) во главе с Ричардом Маклареном тесно связана с Федеральным бюро расследований (ФБР), заявила хакерская группировка Fancy Bears.

Отмечается, что член исследовательской группы Ричард Янг, отвечающий за сотрудничество между Маклареном и научным директором МОК Ричардом Баджеттом, является партнером международной юридической компании Bryan Cave, известной тесным сотрудничеством с ФБР, передает RT.

Кроме этого, по информации Fancy Bears, один из сотрудников Bryan Cave Хэл Голдсмит получил премию директора ФБР.

Взломав переписку Ричарда Макларена, хакеры узнали, что он якобы указывает на связь главного следователя Мартина Дюббея с ФБР. При этом последний является членом Ассоциации исполнительного развития правоохранительных органов ФБР, а также главой отдела разведки 5 Stones intelligence в Великобритании и Европе.

Кроме этого, обнародована переписка бывшего директора по юридическим вопросам МОК Говарда Стаппа с коллегами. Он заявил, что целями доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена были отстранение сборной России от Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и Пхенчхане. К тому же этот доклад дискредитирует МОК и все олимпийское движение, эти действия можно охарактеризовать как борьбу за власть и деньги в мировом спорте, пишут хакеры Fancy Bears.

«Такое ощущение, что первая часть доклада Макларена имела целью привести к отстранению сборной России от Игр в Рио-де-Жанейро, а вторая часть...? К отстранению команды России от Игр в Пхенчхане? Но никак не к разбирательству с делами спортсменов на индивидуальной основе. Возможно, Ричарду Макларену и WADA следовало это продумать более детально, прежде чем делать это достоянием общественности», – пишет Стапп гендиректору МОК Кристофу де Кепперу, директору МОК по коммуникациям Марку Адамсу и директору медицинского департамента МОК Ричарду Баджетту.

Напомним, в декабре в ВАДА заявили, что решение МОК относительно участия российских спортсменов в зимних ОИ-2018 под нейтральным статусом подкрепляет выводы комиссий во главе с Ричардом Паундом и Ричардом Маклареном.

До этого Макларен поздравил МОК с решением отстранить сборную России от участия в Олимпиаде-2018.