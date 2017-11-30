Эксперты назвали молодежь главным ориентиром для государственной деятельности

Путин провел разговор с победителями Всероссийского конкурса сочинений «Россия, устремленная в будущее», в котором ребята рассказывали, каким они видят будущее России в 40-50-е годы. Как считают эксперты, подобные беседы позволяют более полно учесть пожелания рядовых россиян, в том числе молодых, в глобальном плане развития страны, который есть у президента.

На встрече, которая состоялась в четверг в столичном парке «Зарядье», президент Владимир Путин выразил удовлетворение тем, что молодежь думает о своей роли в будущем страны.

«Особенно порадовало то, что вы многие пишите о своей роли в будущем страны и не забываете при этом ни про экологию, ни про свою малую родину, что чрезвычайно важно, видеть ее красивой, интересной, развивающейся, задаетесь вопросом, что можно сделать для людей», – цитирует Путина ТАСС.

Глава государства отметил, что ему все это представляется очень важным, поздравив школьников с победой в конкурсе. «Выборка очень мощная, я вас поздравляю. Я, конечно, не мог прочитать все 437 тысяч (сочинений, – прим. ВЗГЛЯД), я даже и ваши не читал, но справку, основанную на ваших сочинениях, на выдержках из ваших сочинений (читал, – прим. ВЗГЛЯД ред.), мне показалось, что это интересно и красиво написано», – цитирует Путина РИА «Новости».

Ученик из Крыма Иван Олейник, оказавшийся одним из победителей конкурса, поблагодарил президента за воссоединение региона с РФ. Вообще во встрече принимали участие 34 школьника, которые были выявлены по итогам культурно-познавательных мероприятий, деловых и коммуникационных игр, организованных для 100 авторов лучших сочинений.

Глава государства заявил, что умение найти свое место в коллективе является одним из конкурентных преимуществ будущего, выразив удовлетворение, что молодежь думает о своей роли в будущем. Также Путин рассказал школьникам о детских образовательных центрах «Артек», «Сириус» и «Орленок» в которых регулярно проходят образовательные семинары и тематические семестры.

Путин призвал развивать дистанционное образование. По словам главы государства, распространение дистанционного образования очень важно для такой большой страны, как Россия, передает РИА «Новости».

«Дистанционное обучение у нас внедряется, внедряется широко, все шире и шире»,

– отметил Владимир Путин, заявив о необходимости «сделать это образование доступным, развивать современные технологии».

Путин высказался за скорейшее обновление существующей системы подготовки кадров. Глава государства отметил, что идет работа по организации новейшей системы подготовили кадров, при этом Россия с 2015 года стала проводить национальные конкурсы по рабочим профессиям и принимать участие в международных соревнованиях.

Семья играет ключевую роль в воспитании личности



Путин также предложил обратить внимание на ценность семьи, напомнив, что в российской истории был период, когда власти стремились оттеснить этот момент на второй план.

«Хотел бы обратить внимание на ценность семьи, это важно, - добавил Путин. - Я считаю, что это имеет большое значение, хорошо, что вы об этом написали в своих сочинениях, также как и другие составляющие».

Он подчеркнул, что «отсутствие близкого человека, отсутствие мамы, отца не делает молодого человека, ребенка, а потом и взрослого человека полноценным». «Потому что, как бы красиво ни звучала идея, сформулированная ранее тем же Энгельсом, Марксом, а потом поддержанная Лениным, они забыли самое существенное, что лежит в основе воспитания полноценного человека – любовь. Когда нет любви близкого человека к ребенку, то тогда очень сложно ему почувствовать себя уверенным в себе», – добавил Путин, предложив обратить внимание на ценность семьи и напомнив, что в российской истории был период, когда власти стремились оттеснить этот момент на второй план.

«Много было дискуссий всяких у социалистов, таких как Маркс, Энгельс по поводу будущего семьи. Они были убеждены в том, что семья прекратит свое существование и в первые годы советской власти это было активно поддержано большевистской партией, большевиками, институт семьи был объявлен пережитком прошлого, было заявлено, что он исчезает и будущего не имеет», – сказал Путин, обратив внимание на идеи создания общества, где воспитание детей осуществляется без участия родителей.

«У меня давно сложилось ощущение, что президент реально, по-человечески любит встречаться с детьми и молодежью. Видно, что когда он встречается с ребятами на «Территории смыслов» или в «Сириусе» - это для него не протокольное мероприятие, а интересная возможность посмотреть на новое поколение. Действительно есть ощущение, что Путин такие встречи любит, ценит и с удовольствием в них участвует», – заявила газете ВЗГЛЯД вице-президент Фонда открытой новой демократии, политолог Анна Федорова.

«Вообще надо сказать, что у нас отличные дети. Они бодрые, смелые, они мечтают, они полны чистых и потрясающих надежд. После чтения всяких циничных статей о том, что в России все пропало, кругом коррупция и все ужасно, – чтение сочинений наших детей - это как глоток свежего воздуха», – добавила политолог.

«Дети пишут о своих мечтах, о том, чего они хотят, и для президента это прекрасная возможность реагировать на запросы еще даже не своих избирателей, но уже граждан России, для которых он работает. И то, что он делает – вклад в их будущее. Вообще разговоры о будущем – это принципиально важно для любой страны и для любой политической системы», – подчеркнула Федорова.

«Путин своей поддержкой подобных конкурсов делает с точки зрения проектирования будущего образа России очень много. Я уверена в том, что он видит себя как человека, который работает ради блага и вот эти юных людей», – считает Федорова.

Молодые продолжат дело нынешних политиков

Как известно, «Россия, устремленная в будущее» и «Россия – страна возможностей» – это два ключевых проекта Путина, предназначенных для юной аудитории. Большинство конкурсов платформы «Россия - страна возможностей» ориентированы не только в целом на молодежь, но и в том числе на школьников. Это, к примеру, конкурс бизнес-проектов «Мой первый бизнес», конкурс лучших практик школьного самоуправления РДШ, конкурс социальных проектов «Хочу делать добро».

Очевидно, что Путин стремится обеспечить максимальные шансы для самореализации подрастающего поколения. Глава государства воспринимает школьников не только как будущих взрослых, но уже как полноценную часть современного общества, как людей, уже сейчас принимающих деятельное участие в жизни этого общества.

Напомним, особое внимание Владимир Путин уделяет живому непосредственному общению с молодежью, в том числе – со школьниками. Еще задолго до нынешней встречи с победителями конкурса сочинений, в июле президент несколько часов отвечал в Сочи на вопросы воспитанников школы для одаренных детей «Сириус», а в День знаний 1 сентября проводил открытый урок в Ярославле.

Как считают эксперты, школьники, молодежь – это главный ориентир для руководства страны. Ведь это им жить в завтрашней России, продолжать то, что начинают нынешние управленцы. Всенародно избранный лидер страны Путин не случайно встречается с победителями президентского конкурса школьных сочинений «Россия, устремленная в будущее», поскольку эти ребята максимально четко изложили свое понимание целей государственного строительства.

В свою очередь, победители конкурса, несмотря на юный возраст, осознают: такая встреча с Путиным – это не только приз, это и гарантия, что их мнение учтут на самом верху.

Без социального лифта дебатировать с молодыми невозможно

Директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко считает, что Всероссийский конкурс сочинений, по итогам которого в четверг состоялась встреча президента Владимира Путина с его молодыми участниками, аккумулирует «мечты развития России».

«В данном случае задача Путина – оправдать надежды молодых»,

- считает Бондаренко. По его словам, эта встреча показала устремленность президента на работу с молодежью.

«Мы видим молодые кадры среди губернаторов, в администрации президента, в правительстве. Наличие социального лифта очень сильно мобилизует молодых людей, которые ориентированы на работу во власти. Сегодня они школьники и студенты. Но пройдет еще 5-7 лет - и они начнут наниматься на работу в различные государственные структуры, предприятия», - сказал Бондаренко газете ВЗГЛЯД. По его мнению, очень важно, чтобы молодые люди понимали интересы государства, его основную идеологическую линию.

«Но без наличия социального лифта никакие дебаты с молодежью невозможны. Для молодежи важно понимание, что есть не только геронтократия, но и хотя бы теоретическая возможность подняться на социальном лифте на другой этаж. И самое главное, что сегодняшняя власть и Владимир Путин предоставляют такую возможность молодым. 38-летний врио губернатора Орловской области Андрей Клычков тому один из примеров», - подытожил Бондаренко.

Конкурс проводится еще с 2015 года

Отметим также, что Всероссийский конкурс сочинений проводится министерством образования и науки с 2015 года. Федеральным оператором конкурса является Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования. Приняли участие в конкурсе 1,9 млн человек.

Целей у конкурса две. Во-первых, возрождение традиций написания сочинения как самостоятельной творческой работы, в которой отражаются личностные, предметные и метапредметные результаты на разных этапах обучения и воспитания личности. Во-вторых, обобщение, систематизация и распространение накопленного отечественной методикой эффективного опыта по обучению написанию сочинений и развития связной письменной речи обучающихся.

Работы были представлены в семи тематических направлениях и по специальной номинации «Россия, устремленная в будущее». Ее ввели в конкурс по предложению Путина, которое он озвучил на открытом уроке в Ярославле. Участниками номинации стало 437 000 школьников со всей страны. Победителями конкурса стали 100 учеников 9-11 классов из 60 субъектов. По итогам конкурса при поддержке издательства «Просвещение» опубликован сборник работ победителей.

Все победители были награждены сборником, дипломами и памятными подарками. Кроме того, для победителей была организована образовательная программа, включающая культурно-познавательные мероприятия, деловые и коммуникационные игры, по итогам которых выявлены 34 лучших школьника. Победители получили возможность поехать на образовательные смены Российского движения школьников в центрах «Артек», «Орленок», «Океан» в течение наступившего года.