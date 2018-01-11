Эксперт: Без наличия социального лифта никакие дебаты с молодежью невозможны

Мы видим молодые кадры среди губернаторов, в администрации президента, в правительстве. Наличие социального лифта очень сильно мобилизует молодых людей, которые ориентированы на работу во власти, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Олег Бондаренко. Так он прокомментировал встречу президента Путина с победителями Всероссийского конкурса сочинений на тему «Россия, устремленная в будущее».

Директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко считает, что Всероссийский конкурс сочинений, по итогам которого в четверг состоялась встреча президента Владимира Путина с его молодыми участниками, аккумулирует «мечты развития России».

«В данном случае задача Путина – оправдать надежды молодых», - считает Бондаренко. По его словам, эта встреча показала устремленность президента на работу с молодежью.

«Мы видим молодые кадры среди губернаторов, в администрации президента, в правительстве. Наличие социального лифта очень сильно мобилизует молодых людей, которые ориентированы на работу во власти. Сегодня они школьники и студенты. Но пройдет еще 5-7 лет - и они начнут наниматься на работу в различные государственные структуры, предприятия», - сказал Бондаренко. По его мнению, очень важно, чтобы молодые люди понимали интересы государства, его основную идеологическую линию.

«Но без наличия социального лифта никакие дебаты с молодежью невозможны. Для молодежи важно понимание, что есть не только геронтократия, но и хотя бы теоретическая возможность подняться на социальном лифте на другой этаж. И самое главное, что сегодняшняя власть и Владимир Путин предоставляют такую возможность молодым. 38-летний врио губернатора Орловской области Андрей Клычков тому один из примеров», - подытожил Бондаренко.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, на встрече со школьниками – авторами лучших сочинений на тему «Россия, устремленная в будущее», которая прошла в московском парке «Зарядье», Путин высказался за скорейшее обновление существующей системы подготовки кадров.

«Нынешняя система подготовки специалистов рабочих профессий – она абсолютно не востребована, она не может быть использована сегодня, ее нужно обновлять, что мы стараемся делать с соответствующими министерствами и ведомствами, с регионами России, с крупными нашими компаниями», – сказал Путин.

Он отметил, что нынешние старшеклассники больше пользуются современными техническими средствами, которые помогают им решать поставленные задачи. Еще одним важным моментом, как полагает Путин, является равномерность и постоянность подготовки профессиональных кадров. Президент обратил внимание, что совершенствованием нужно заниматься каждый день. Это, по нению Путина, гарантирует нахождение на гребне успеха, на пике своих возможностей.

Также Путин подчеркнул важность развития дистанционного образования в России. По его словам, умение найти свое место в коллективе является одним из конкурентных преимуществ будущего, а также выразил удовлетворение тем, что молодежь думает о своей роли в будущем России.