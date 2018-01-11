Путин призвал обновить систему подготовки кадров

На встрече со школьниками – авторами лучших сочинений на тему «Россия, устремленная в будущее», проходящей в московском парке «Зарядье», президент Владимир Путин высказался за скорейшее обновление существующей системы подготовки кадров.

«Нынешняя система подготовки специалистов рабочих профессий – она абсолютно не востребована, она не может быть использована сегодня, ее нужно обновлять, что мы стараемся делать с соответствующими министерствами и ведомствами, с регионами России, с крупными нашими компаниями», – цитирует Путина ТАСС.

Глава российского государства отметил, что в настоящее время идет работа по организации новейшей системы подготовили кадров, при этом Россия с 2015 года стала проводить национальные конкурсы по рабочим профессиям и принимать участие в международных соревнованиях.

«Ребята наши достигают просто поразительных результатов», – отметил Путин, добавив, что в ходе проведенного ранее исследования для старшеклассников, студентов и молодых специалистов оборонных предприятий, были поставлены однотипные задачи. По его совам, лучше всего с задачами, в том числе по конструированию спутников, справились школьники старших классов.

«Это удивительно, но факт! Это реально объективный показатель», – заявил президент России, добавив, что старшеклассники больше пользуются современными техническими средствами, которые помогают им решать поставленные задачи.

Еще одним важным моментом, как полагает Путин, является равномерность и постоянность подготовки профессиональных кадров.

«Сегодня так быстро появляются новые компетенции, так быстро появляются новые знания, так быстро они реализуются на практике, что если мы не хотим отстать, а хотим быть всегда впереди, мы всегда должны заниматься самоподготовкой и самообучением. Это должно быть нормой жизни каждого человека, а не то, что получил бумажку, корочку, пятерки там, тройки, четверки, застыл, возрадовался, положил на полку и сидишь "шесть на ум пошло, семь с ума сошло", считаешь, что положено, и все», – отметил президент России.

Он обратил внимание, что совершенствованием нужно заниматься каждый день. Это, по нению Путина, гарантирует нахождение на гребне успеха, на пике своих возможностей.

Также Владимир Путин рассказал школьникам о детских образовательных центрах «Артек», «Сириус» и «Орленок» в которых регулярно проходят образовательные семинары и тематические семестры.

Ранее на встрече со школьниками Владимир Путин подчеркнул важность развития дистанционного образования в России. Также он заявил что умение найти свое место в коллективе является одним из конкурентных преимуществ будущего, а также выразил удовлетворение тем, что молодежь думает о своей роли в будущем России.