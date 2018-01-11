Путин назвал умение найти свое место в коллективе конкурентным преимуществом

На встрече со школьниками – авторами лучших сочинений на тему «Россия, устремленная в будущее», проходящей в московском парке «Зарядье», президент Владимир Путин заявил, что умение найти свое место в коллективе является одним из конкурентных преимуществ будущего.

«Очень важно уметь работать в коллективе, находить свое место в коллективе, быть комфортным для других членов коллектива и эффективным», – заявил Путин, добавив, что «это одно из конкурентных преимуществ будущего», передает ТАСС.

Глава российского государства отметил важность уже сейчас увидеть, как «сухая теория» в настоящий момент может быть воплощена в реальную жизнь в будущем. В связи с этим Путин заметил, что деление науки на прикладную и фундаментальную является достаточно условным.

«Фундаментальное – это то, что станет прикладным только через несколько лет», – сказал президент России.

В качестве примера он привел работы Жореса Алферова, который стал Нобелевским лауреатом через десятки лет после своего изобретения.

«Потому что только через 30 лет стали внедрять в практику и люди только осознали, а что же это такое. Вся современная сотовая связь построена на его (Алферова, – прим. ВЗГЛЯД) изобретениях», – добавил Владимир Путин.

Ранее на встрече со школьниками Владимир Путин выразил удовлетворение тем, что молодежь думает о своей роли в будущем страны и не забывает о проблемах экологии.