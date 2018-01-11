Путин оценил сочинения школьников о будущем России

На встрече со школьниками – авторами лучших сочинений на тему «Россия, устремленная в будущее» президент России Владимир Путин выразил удовлетворение тем, что молодежь думает о своей роли в будущем страны и не забывает о проблемах экологии.

«Особенно порадовало то, что вы многие пишите о своей роли в будущем страны и не забываете при этом ни про экологию, ни про свою малую родину, что чрезвычайно важно, видеть ее красивой, интересной, развивающейся, задаетесь вопросом, что можно сделать для людей», – цитирует Путина ТАСС.

Глава государства отметил, что ему все это представляется очень важным, поздравив школьников с победой в конкурсе.

«Выборка очень мощная, я вас поздравляю. Я, конечно, не мог прочитать все 437 тысяч (сочинений, – прим. ВЗГЛЯД), я даже и ваши не читал, но справку, основанную на ваших сочинениях, на выдержках из ваших сочинений (читал, – прим. ВЗГЛЯД ред.), мне показалось, что это интересно и красиво написано», – цитирует Путина РИА «Новости».

Во встрече с Владимиром Путиным принимает участие 34 школьника, которые были выявлены по итогам культурно-познавательных мероприятий, деловых и коммуникационных игр, организованных для 100 авторов лучших сочинений.

«Россия, устремленная в будущее» – специально объявленная номинация в рамках Всероссийского конкурса сочинений 2017 года. В ней могут участвовать учащиеся 9-11 классов и средних профессиональных образовательных организаций. Всего во Всероссийском конкурсе сочинений приняли участие 1,9 млн учащихся из 85 субъектов.

Напомним, ранее в Кремле сообщили, что в четверг Путин встретится в Москве со школьниками –авторами лучших сочинений на тему «Россия, устремленная в будущее» и руководителями российских печатных СМИ и информагентств.