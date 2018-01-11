Кремль анонсировал международный телефонный разговор Путина

Президент Владимир Путин в четверг вечером проведет международный телефонный разговор, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Вечером у президента состоится международный телефонный разговор», – передает ТАСС слова Пескова, не уточнившего имя собеседника президента России.

По словам пресс-секретаря президента, в данное время Путин в Кремле проводит серию рабочих встреч и совещаний с руководителями различных ведомств.

Кроме того, Путин в четверг встретится в Москве со школьниками –авторами лучших сочинений на тему «Россия, устремленная в будущее» и руководителями российских печатных СМИ и информагентств.