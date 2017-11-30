Путин призвал развивать дистанционное образование

На встрече со школьниками – авторами лучших сочинений на тему «Россия, устремленная в будущее», проходящей в московском парке «Зарядье», президент Владимир Путин заявил, что считает нужным развивать дистанционное образование в России.

По словам главы государства, распространение дистанционного образования очень важно для такой большой страны, как Россия, передает РИА «Новости».

«Дистанционное обучение у нас внедряется, внедряется широко, все шире и шире», – отметил Владимир Путин, заявив о необходимости «сделать это образование доступным, развивать современные технологии».

Ранее на встрече со школьниками Владимир Путин заявил что умение найти свое место в коллективе является одним из конкурентных преимуществ будущего, а также выразил удовлетворение тем, что молодежь думает о своей роли в будущем страны и не забывает о проблемах экологии.