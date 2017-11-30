Политолог: Встречи с детьми для Путина – это не протокольное мероприятие

У нас отличные дети. Они бодрые, смелые, они полны чистых и потрясающих надежд. После чтения всяких циничных статей о том, что в России все пропало, кругом коррупция и все ужасно – чтение сочинений наших детей является глотком свежего воздуха, – заявила газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова, комментируя встречу президента с победителями конкурса сочинений «Россия, устремленная в будущее».

«У меня давно сложилось ощущение, что президент реально, по-человечески любит встречаться с детьми и молодежью. Видно, что когда он встречается с ребятами на «Территории смыслов» или в «Сириусе» - это для него не протокольное мероприятие, а интересная возможность посмотреть на новое поколение. Действительно есть ощущение, что Путин такие встречи любит, ценит и с удовольствием в них участвует», – заявила вице-президент Фонда открытой новой демократии, политолог Анна Федорова.

«Вообще надо сказать, что у нас отличные дети. Они бодрые, смелые, они мечтают, они полны чистых и потрясающих надежд. После чтения всяких циничных статей о том, что в России все пропало, кругом коррупция и все ужасно, – чтение сочинений наших детей - этог как глоток свежего воздуха, который добавляет позитива», – добавила политолог.

«Дети пишут о своих мечтах, о том, чего они хотят, и для президента это прекрасная возможность реагировать на запросы еще даже не своих избирателей, но уже граждан России, для которых он работает. И то, что он делает – вклад в их будущее. Вообще разговоры о будущем – это принципиально важно для любой страны и для любой политической системы», – подчеркнула Федорова.

«Путин своей поддержкой подобных конкурсов делает с точки зрения проектирования будущего образа России очень много. Я уверена в том, что он видит себя как человека, который работает ради блага и вот эти юных людей», – считает Федорова.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин провел встречу со школьниками, одержавшими победу во Всероссийском конкурсе сочинений «Россия, устремленная в будущее», в которых учащиеся школ должны были рассказать, о том, каким они видят будущее России на рубеже 40–50-х годов нынешнего столетия.

На встрече Путин заявил, что умение найти свое место в коллективе является одним из конкурентных преимуществ будущего, выразив удовлетворение, что нынешнее поколение молодежи думает о своей роли в будущем. Кроме этого, президент высказался за скорейшее обновление существующей системы подготовки кадров, а также подчеркнул важность развития дистанционного образования в стране.