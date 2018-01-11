Путин рассказал школьникам о роли семьи в воспитании

Семья играет ключевую роль в воспитании личности ребенка, заявил президент России Владимир Путин на встрече со школьниками – авторами лучших сочинений «Россия, устремленная в будущее» в московском парке «Зарядье».

«Хотел бы обратить внимание на ценность семьи, это важно. Я считаю, что это имеет большое значение, хорошо, что вы об этом написали в своих сочинениях, также как и другие составляющие», – цитирует Путина ТАСС.

Глава российского государства подчеркнул, что «отсутствие близкого человека, отсутствие мамы, отца не делает молодого человека, ребенка, а потом и взрослого человека полноценным».

«Потому что, как бы красиво ни звучала идея, сформулированная ранее тем же Энгельсом, Марксом, а потом поддержанная Лениным, они забыли самое существенное, что лежит в основе воспитания полноценного человека – любовь. Когда нет любви близкого человека к ребенку, то тогда очень сложно ему почувствовать себя уверенным в себе», – добавил Путин, предложив обратить внимание на ценность семьи и напомнив, что в российской истории был период, когда власти стремились оттеснить этот момент на второй план.

«Много было дискуссий всяких у социалистов, таких как Маркс, Энгельс по поводу будущего семьи. Они были убеждены в том, что семья прекратит свое существование и в первые годы советской власти это было активно поддержано большевистской партией, большевиками, институт семьи был объявлен пережитком прошлого, было заявлено, что он исчезает и будущего не имеет», – сказал Путин, обратив внимание на идеи создания общества, где воспитание детей осуществляется без участия родителей.

Ранее на встрече со школьниками Владимир Путин высказался за скорейшее обновление существующей системы подготовки кадров, а также подчеркнул важность развития дистанционного образования в России.

Кроме этого, в четверг глава государста заявил что умение найти свое место в коллективе является одним из конкурентных преимуществ будущего, выразив удовлетворение, что молодежь думает о своей роли в будущем.