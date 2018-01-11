Школьник поблагодарил Путина за присоединение Крыма

Ученик из Крыма Иван Олейник, оказавшийся одним из победителей конкурса сочинений «Россия, устремленная в будущее», поблагодарил президента Владимира Путина за воссоединение региона с РФ.

«Крым был всегда российский, иногда уходил, но всегда возвращался в свою гавань... И, если бы вы не были бы здесь, я бы тоже здесь не был», –сказал школьник на встрече с главой государства, передает Life.

«Ты бы точно не был бы. И к бабке не ходи», – с улыбкой ответил Путин.

Напомним, в День знаний, который состоялся 1 сентября 2017 года, президент провел Всероссийский открытый урок, во время которого предложил школьникам провести конкурс сочинений о том, каким они видят будущее страны на рубеже 2040–2050-х годов. В результате в конкурсе приняли участие школьники почти из всех регионов страны. В четверг глава государства встретился с авторами 33 лучших сочинений в парке «Зарядье».