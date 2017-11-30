Украина собралась выпускать свою криптовалюту

Национальным банком Украины прорабатывается вопрос целесообразности выпуска национальной криптовалюты, сообщила пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

«Учитывая быстрое развитие криптовалют в мире, этот вопрос не может оставаться без внимания Украины», – приводит слова секретаря СНБО Украины Александра Турчинова пресс-служба.

По его словам, дальнейшее отстранение Украины от этого вопроса и правовой вакуум на рынке криптовалют «создает угрозы для экономики и безопасности государства».

Также сообщается, что Национальный банк Украины прорабатывает вопрос целесообразности выпуска собственной криптовалюты. При этом Национальный координационный центр кибербезопасности поручил органам власти создать межведомственную рабочую группу для контроля над рынком криптовалют.

«Поручено разработать механизм обеспечения доступа правоохранительных органов к данным криптовалютных бирж с обязательством указанных субъектов хранить информацию обо всех транзакциях в течение срока, установленного законодательством для финансовых организаций, и раскрытие информации о клиенте по мотивированному запросу. Разработка и внедрение всех этих мероприятий будет предусматривать также развитие международного сотрудничества по внедрению комплексного регулирования обращения криптовалют и избежать криминализации этого сегмента», – сообщается на сайте СНБО.

Напомним, в России о работе над созданием национальной криптовалюты стало известно еще в июне 2017 года.