Онищенко предложил резко сократить новогодние каникулы

В России следует сократить новогодние каникулы, чтобы избежать роста смертности, заявил депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Согласно заявлению Онищенко, сделанному в эфире телеканала «Россия-1», работать надо начинать уже со 2 января.

«Действительно, январь для нас – это тот месяц, когда идет еще дополнительная, к сожалению, смертность населения, вызванная, по моей оценке, длительными новогодними праздниками. Я всегда был сторонником того, что эти праздники нужно ввести в ту советскую обыденную систему, когда мы с вами 31-го в середине дня уходили с работы, ночью встречали Новый год, 1-го января отсыпались, а 2-го шли на работу», – передает РИА «Новости» слова Онищенко.

Он рассказал, что большая часть трагедий, случившихся в Новый год, связана с обострением заболеваний на фоне злоупотребления алкоголем, происходят ДТП и взрывы петард, от которых люди получают травмы.



Напомним, ранее в Минздраве сообщили, что в 2016 году смертность населения России снижалась во всех возрастных группах, эта же устойчивая тенденция наблюдается и в 2017 году.