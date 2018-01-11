СМИ: Эрдоган решил лично встретиться с Меркель

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен лично встретиться с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, сообщил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

Эрдоган либо пригласит Меркель в Анкару, либо сам отправится в Германию, передает РИА «Новости» со ссылкой на таблоид Bild.

Чавушоглу добавил, что Турция намерена «поддерживать диалог» с Германией.

Ранее сообщалось, что Турция предложила Германии провести перезагрузку отношений.

Напомним, после вооруженной попытки переворота в Турции летом 2016 года у страны резко ухудшились отношения с Евросоюзом, так как тот раскритиковал последовавшую реакцию турецких властей, массовые аресты и другие меры Анкары.

Особенно ухудшились отношения с Австрией, настаивающей на прекращении переговоров о вступлении Турции в ЕС, и Германией, которая решила пересмотреть экономическую политику в отношении Анкары.