С сайта «Азова» удалили сообщения о получении американского оружия

С сайта националистического полка «Азов» нацгвардии Украины пропала статья о получении подразделением американских гранатометов PSRL-1.

Статья, опубликованная 22 июля 2017 года, была озаглавлена «Гранатометчики 3-й роты 2-го батальона испытали новые РПГ». В настоящее время на сайте ее нет.

«20 июля 3-й ротой 2-го БОПа полка «Азов» была осуществлена пристрелка недавно полученных гранатометов PSRL-1», – говорилось в удаленной публикации. Статья, как следует из сохраненной копии, была проиллюстрирована тремя фотографиями бойцов с гранатометом в поле, облаченных в форму с характерной символикой «Азова».

«В национальной гвардии Украины, перед указанной выше публикацией, отрицали наличие у полка «Азов» гранатометов PSRL», – отмечает портал УНИАН, обративший внимание на исчезновение материала.

Вместе с тем, в августе СМИ сообщали об опубликовании контракта между украинской государственной компанией «Спецтехноэкспорт» и американской компанией AirTronic USA, который подтверждает, что Киев получил от США летальное оружие - противотанковые гранатометы PSRL-1 - еще весной 2017 года.

Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о том, к чему может привести поставка американского вооружения на Украину.