Нью-Йорк подал в суд на крупнейшие нефтяные компании из-за глобального потепления

Власти города Нью-Йорк обвиняют крупные нефтяные компании во влиянии на изменение климата, планируют просудить коммерсантов и взыскать с них ущерб за глобальное потепление.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил о подаче иска в окружной суд по Южному Нью-Йорку с целью защиты горожан от последствий изменения климата, сообщает The New York Times.

В списке компаний, к которым предъявляют претензии власти Нью-Йорка – BP Plc, Chevron Corp, ConocoPhillips, Exxon Mobil Corp и Royal Dutch Shell Plc.

«Своим заявлением мы посылаем миру сообщение о том, что «яркая» экономика стремится быть «зеленой», – сказал Скотт Стрингер, попечитель пяти пенсионных фондов Нью-Йорка.

Пять пенсионных фондов Нью-Йорка, объем активов которых составляет 189 млрд долларов, откажутся от инвестиций в нефтегазовые и угольные компании, сообщает The Financial Times. Эти фонды уже вложили около 5 млрд долларов в ценные бумаги более 190 фирм.