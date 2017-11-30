Спецслужбы США прослушивали Кисляка с разрешения секретного суда

Спецслужбы США прослушивали телефон бывшего посла России в Вашингтоне Сергея Кисляка по решению специального суда, который в закрытом режиме рассматривает связанные со шпионажем дела, следует из книги журналиста Майкла Вулфа «Огонь и ярость. Внутри Белого дома Трампа».

Автор книги, появившейся во вторник на полках американских магазинов, напоминает, что после телефонного разговора с Кисляком был вынужден уйти в отставку помощник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн. Отставной генерал поначалу пытался скрыть, что обсуждал с российским дипломатом вопрос об американских санкциях, но потом сознался в попытке утаить от президента Дональда Трампа и вице-президента Майка Пенса содержание той беседы.

По словам Вулфа, запись разговора имелась у исполнявшей обязанности главы минюста США Салли Йейтс, получившей ее от ФБР. «Йейтс сообщила Белому дому, что в действительности разговор Флинна с Кисляком был записан в качестве «сопутствующего материала» во время прослушивания, на которое имелось разрешение», – пишет автор, передает ТАСС.

Вулф отмечает, что прослушивание разговоров российского посла, вероятно, велось с санкции секретного Суда по надзору за иностранными разведками, и во время него была случайно записана беседа с Флинном. Этот специальный суд действует в США в соответствии с законом о надзоре за деятельностью иностранных разведок и выдает разрешения спецслужбам на проведение некоторых операций, которые непреднамеренно могут затронуть и американских граждан.

В начале декабря СМИ сообщили, что бывший советник главы Белого дома Майкл Флинн в суде признал вину в даче ложных показаний ФБР о содержании своих бесед с российским послом Сергеем Кисляком, а также согласился дать показания против Дональда Трампа.

Также сообщалось, что юристы президента США Дональда Трампа хотят предотвратить выход книги Вулфа, написанной по воспоминаниям бывшего главного стратега Белого дома Стивена Бэннона.

Кроме того, в книге говорится, что дочь главы Белого дома Иванка хотела бы стать первой женщиной – президентом Соединенных Штатов.