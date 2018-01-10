США отреагировали на решение КНДР участвовать в Олимпиаде в Пхенчхане

В госдепе США довольны тем, что спортсмены из КНДР примут участие в Олимпиаде в Южной Корее, заявил заместитель госсекретаря США Стив Голдстейн.

США «довольны» и «воодушевлены» решением северокорейских властей отправить спортсменов на Олимпиаду-2018, передает слова Голдстейна РИА «Новости».

Заместитель госсекретаря также подчеркнул, что переговоры между Сеулом и КНДР являются «позитивным развитием».

Он добавил, что США продолжают проводить «тесные консультации с Республикой Корея, чтобы убедиться, что участие Северной Кореи в Олимпийских играх не нарушает резолюции СБ ООН».

Отвечая на вопрос о том, возможны ли контакты представителей США и КНДР во время спортивных игр, Голдстейн сообщил, что «пока это не запланировано».

Ранее сообщалось, что КНДР отправит на Олимпиаду в Пхеньяне спортсменов, а также высокопоставленную делегацию и представителей национального олимпийского комитета.