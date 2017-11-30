Подозреваемый в стрельбе вблизи Красной площади задержан под Москвой

Задержан 26-летний мужчина, которого подозревают в стрельбе на Никольской улице, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Мужчину задержали в 5.40 мск на 40-м километре Новорижского шоссе. Он был за рулем легковой машины, передает РИА «Новости».

В полиции сообщили, что «в ходе задержания подозреваемый причинил себе телесные повреждения». Мужчина был передан медикам, чтобы те оказали ему помощь.

Позднее источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что подозреваемый «пытался покончить с собой» и сейчас «находится в тяжелом состоянии в больнице».

О стрельбе в 300 метрах от Красной площади стало известно поздним вечером в субботу. СМИ сообщали, что стрельбу устроил молодой человек, приревновавший девушку к ее новому возлюбленному.

Полиция уточнила, что в результате стрельбы пострадали 29-летний мужчина и 23-летняя девушка.