Недалеко от Красной площади произошла стрельба, есть пострадавшие

На Никольской улице в Москве, в трех сотнях метров от Красной площади, неизвестный открыл стрельбу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице.

Дежурный офицер сказал, что сообщение о конфликте поступило правоохранителям около 22.32 мск. По предварительной информации, стрельба была открыта в результате ссоры между двумя гражданами.

«Неизвестный предположительно из неустановленного огнестрельного оружия причинил ранения двум гражданам, с места скрылся», – приводит его слова РИА «Новости».

Источник в правоохранительных органах уточнил, что по адресу Никольская улица, 15, строение 1 находится бар. Правоохранители не исключили, что конфликт начался из-за алкоголя, но информация об этом проверяется.

Подозреваемый в стрельбе разыскивается. На месте работает следственно-оперативная группа, пострадавшие направлены в больницу.

Тем временем, в СМИ появилась информация о возможных причинах произошедшего.