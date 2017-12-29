Жительница Уфы нашла дома под елкой спящего незнакомца

В Уфе местная жительница обнаружила в квартире спящего под елкой незнакомца, который не смог объяснить, как там очутился.

Как сообщает газета «АиФ-Уфа», похожий на сцену из фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы» случай произошел 25 декабря с жительницей столицы Башкортостана Альбиной Марковой.

Утром муж Альбины ушел на работу, после чего она, забыв закрыть за ним дверь, отправилась в душ. А когда вышла из ванной, испуганный сын сообщил, что в квартире находится незнакомый мужчина. Он спал на полу в гостиной под елкой, а одежда мужчины была аккуратно сложена рядом.

«Сказать, что я испугалась, – это ничего не сказать. Я была в ужасе и не могла поверить, что такое могло случиться со мной в собственном доме. Сначала подумала, что, может, муж вернулся и лег спать, но торчавшая макушка явно принадлежала не ему. Потом решила, что это вор, который уснул на месте преступления, – о таких случаях часто же рассказывают», – рассказала Маркова.

После этого Альбина с сыном заперлись в ванной, откуда женщина позвонила своему супругу. Когда тот вернулся, он попытался разбудить гостя, но незнакомец говорить был не в состоянии. Для выяснения личности мужчины супруг Альбина залез к нему в рюкзак и обнаружил зачетку, по которой выяснилось, что неизвестный – студент четвертого курса медицинского вуза. Откликнувшись на фамилию, студент стал приходить в себя, но не мог объяснить, почему зашел в чужую квартиру.

«Вскоре он самостоятельно оделся и подошел к входной двери, где смущенно переминался, а затем вежливо так спросил: «Подскажите, пожалуйста, в какой обуви я пришел?» – рассказала Маркова.

После происшествия Альбина нашла профиль молодого человека в Instagram, по которому видно, что студент-медик часто посещает клубные вечеринки, после одной из которых он, видимо, перепутал дома и квартиры.

«Друзья, которым мы рассказали эту историю, конечно же, стали шутить, мол, а вдруг судьба. Но муж отрезал: «Нет, на сей раз «Ипполит» был более настойчив и «алкоголик из Москвы» пошел искать свою судьбу дальше», – рассказала Альбина Маркова, добавив, что теперь стала несколько раз проверять, надежно ли закрыта дверь в квартире.