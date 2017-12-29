Лавров пошутил о вмешательстве России в выборы в других странах

Министр иностранных дел Сергей Лавров пошутил на тему вмешательства России в выборы в других странах, заявив, что в уходящем году Москве «пришлось потрудиться».

Ведущий программы «Международная пилорама» на НТВ перечислил страны, в чьи внутренние дела Россия, по заявлению ряда западных политиков, якобы вмешалась – Франция, Испания, Великобритания, и поинтересовался у Лаврова, есть ли подобные планы на следующий год.

«Вы не все перечислили, что мы в этом году сотворили. Швеция, Дания, Черногория, Македония, Австрия… Пришлось трудиться. Из-за этого у нас не доходили руки до других вещей, которые не менее важны. Например, как культурные связи с Японией развивать… Пока императора японского снять не получается. Мы все делали, чтобы это было поскорее, но два года он выпросил. Но надеемся!» – иронично ответил Лавров, передает РИА «Новости».

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными». Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции, Великобритании и Германии, подчеркивал, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.