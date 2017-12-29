Матвиенко призвала кабмин сдвинуть модернизацию экономики «с мертвой точки»

Кабмин России должен разобраться, почему меры по модернизации экономики не дают ожидаемых результатов, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Она заверила, что «государство видит, что немалой части граждан живется материально нелегко». Для власти решение этой проблемы стало «сквозной», приоритетной задачей, пишет «Парламентская газета».

«И работа эта идет непрерывно», – заверила Матвиенко, отметив, что «бюджет на 2018 год отвечает требованиям, связанным со статусом России как социального государства».

Но при этом она подчеркнула, что «главный путь повышения уровня благосостояния – это модернизация экономики». В частности, речь идет об улучшении делового климата.

«И в особенности – малого и среднего бизнеса», – пояснила Матвиенко.

Спикер СФ отметила, что «его удельный вес в отечественной экономике в разы ниже, чем во многих других государствах».

По словам спикера СФ, правительство должно «прийти, наконец, к решениям, которые сдвинут это дело с мертвой точки».