АФК «Система» перевела «Башнефти» по мировому соглашению 20 млрд рублей

АФК «Система» сообщила, что согласно мировому соглашению перевела 20 млрд рублей «Башнефти».

Об этом сообщает РИА «Новости».

Напомним, 26 декабря Арбитраж республики Башкортостан утвердил мировое соглашение между Роснефтью и АФК «Система» о взыскании с последней и ее дочки АО «Система-Инвест» 170,6 млрд рублей в пользу «Башнефти».