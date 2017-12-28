На Украине возвращенных из ДНР пленных призвали называть другим словом

В Минобороны Украины призывают не называть пленными украинцев, вывезенных с территории ДНР и ЛНР в среду.

«Я бы просил вас тактично задавать им вопросы, не затрагивать болезненные темы относительно того, что с ними происходило. Основное в них – стыд того, что с ними происходит, потому что у общества еще нет отношения к тем, кто вернулся из плена. Прошу не называть их пленными, они были заложниками», – сказал журналистам начальник управления психологического обеспечения ВСУ Сергей Грилюк, передает «112 Украина».

Он также отметил, что состояние эйфории у «заложников» может длиться до 10 дней, после чего наступит спад и «понимание того, что с ними было». Грилюк заявил, что состояние освобожденных стабильное.

По его словам, для работы с освобожденными из плена минобороны Украины изучало опыт других стран.

В среду были озвучены результаты обмена пленными между Киевом и ДНР. Украинские СМИ сообщали, что ДНР передала Киеву 58 человек и получила 165. ЛНР передала Киеву 16 пленных и вернула 75.