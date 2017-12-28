В ДНР приступили к тестированию сети 3G

Мобильный оператор «Феникс» начал тестировать сеть передачи данных по технологии 3G, сообщил в четверг министр связи ДНР Виктор Яценко.

Сеть пока доступна в закрытом тестовом режиме. Работает передача данных, голосовой трафик и SMS пока недоступны, официальный сайт правительства ДНР.

«Вчера вечером мы запустили массовый тест для наших абонентов, которые могут свободно подключиться и начать пользоваться услугами 3G-интернета. Чтобы воспользоваться услугой в тестовом режиме, необходимо иметь подписку на мобильный интернет за 50 рублей в месяц и активированную карту с положительным балансом. Для активации 3G необходимо зайти в личный кабинет или же воспользоваться Telegram-ботом», – сообщил в четверг Яценко.

Министр также добавил, что скоро всем абонентам оператора придет рассылка с подробной инструкцией подключения услуги. Сроки окончания тестирования пока неизвестны.

Сообщается, что в мобильную сеть «Феникса» интегрировали оборудование закрывшегося в ДНР оператора 3Mob.

«На данном этапе мы отлаживаем работу сети передачи данных. Предположительно, в феврале следующего года у нас появится возможность предоставлять услугу в полном объеме. Все это стало возможным благодаря работе специалистов компании «Феникс» и министерства связи ДНР. На сегодняшний день на территории Республики работают 130 базовых станций в Донецке, Макеевке и Горловке», ­– сказал директор ГП «РОС» Андрей Рудниченко.

Отмечается, что цены на услуги 3G-интернета будут на порядок ниже, чем у украинских операторов. Предполагаемая скорость после тестирования составит около 16 мбит/с.

Жители ДНР в соцсетях делятся впечатлениями от работы 3G. «Норм тянет, чуть хуже чем мой вайфай», – поделилась впечатлениями Карина Подопригора.

На Украине сеть 3G развита довольно слабо. Только с 2015 года технологию начали вводить в Киеве, затем - в ряде регионов. При этом крупнейшие операторы жаловались, что выделенная частота не подходит для работы 3G.