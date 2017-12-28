Заслуженный изобретатель подал в ЦИК документы для выдвижения в президенты

Заслуженный изобретатель России, депутат Костромской областной думы Владимир Михайлов, решивший принять участие в выборах президента как самовыдвиженец, в четверг подал в Центризбирком необходимые для этого документы.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Владимир Михайлов родился 20 декабря 1964 года в Костроме. Работал в военизированной пожарной части Костромы, совмещая работу с учебой в Ивановском пожарно-техническом училище МВД СССР. Имеет несколько рабочих специальностей: автослесарь, водитель, водитель колесного трактора, стропальщик, газоэлектросварщик.

В 2002 году Михайлову присвоено звание «Заслуженный изобретатель Костромской области». А в 2008 году – «Заслуженный изобретатель Российской Федерации». Имеет множество патентов и свидетельств на изобретения, промышленные образцы, полезные модели.

В 2004 году избран депутатом Костромской областной Думы по одномандатному избирательному округу №6. С осени 2005 года – депутат областной Думы IV-го созыва.

Очередные выборы президента пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.