В украинских аэропортах заработала система биометрического контроля

Министерство внутренних дел Украины заявило, что система биометрического контроля начала работать в аэропортах.

«Биометрический контроль в аэропортах в действии», - передает РИА «Новости» сообщение МВД Украины.

Перед этим в аэропорту «Киев» презентовали систему фиксации биометрических данных иностранцев. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что система заработает на 157 основных пунктах пропуска на границе страны с начал нового года.

Кроме того, биометрический контроль заработал на железнодорожном транспорте, сообщили в МВД Украины.

По словам пресс-секретаря Госпогранслужбы Олега Слободяна, биометрический контроль будут проходить граждане 71 страны, откуда для Украины могут «исходить те или иные угрозы».

Ранее он сообщал, что мобильные комплексы биометрического контроля на границе с Россией заработают в тестовом режиме в рамках подготовки к полномасштабному запуску системы биометрического контроля.

Такие же приборы с 1 января установят на КПВВ на линии разграничения в Донбассе и на границе с Крымом.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала ситуацию с вводом биометрического контроля на границе с Украиной, а также расказывала, с какими проблемами могут столкнуться россияне.