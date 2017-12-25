В Киеве назвали дату ввода биометрического контроля на российской границе

Во вторник, 26 декабря, на всех основных пунктах пропуска украинско-российской границы в тестовом режиме заработает система биометрического контроля, заявил пресс-секретарь госпогранслужбы Украины Олег Слободян в эфире телеканала «112 Украина».

Отмечается, что все пункты пропуска на российско-украинской границе а также авиационные пункты пропуска уже оборудованы системой фиксации биометрических данных, передает РИА «Новости».

«С завтрашнего дня эти мобильные комплексы будут использоваться на украинско-российском участке границы на основных пунктах пропуска», – подчеркнул Слободян.

Также он сообщил, что система биометрического контроля будет работать в тестовом режиме, основной задачей которого станет подготовка к полномасштабному запуску системы.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что система заработает на 157 основных пунктах пропуска на госгранице с 1 января 2018 года.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала ситуацию с вводом биометрического контроля на границе с Украиной, а также расказывала, с какими проблемами могут столкнуться россияне.