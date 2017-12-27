ГИБДД выявила почти 250 тыс. фактов эксплуатации неисправных автобусов за год

Сотрудники ГИБДД выявили более 248 тыс. фактов эксплуатации автобусов с техническими неисправностями в 2017 году, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«В ходе проводимых проверок автобусов с начала года установлено более 248 тыс. фактов эксплуатации автобусов с техническими неисправностями, из которых 6,7 тысяч – факты управления автобусом с неисправной рулевой и тормозной системой», – передает ТАСС слова Волк.

По ее словам, выявлено 8,9 тыс. автобусов с неразрешенными изменениями в конструкции, при этом регистрация 1,7 тысяч таких автобусов была прекращена.

Порядка 2 тыс. административных дел было возбуждено по фактам управления автобусов в состоянии алкогольного опьянения. 850 водителей лишены прав. Кроме того, 3,7 тыс. водителей наказаны за нарушение норме режима труда и отдыха водителей.

По фактам управления автобусами в состоянии алкогольного опьянения возбуждено 2 тыс. дел об административных правонарушениях, по 850 из них водители лишены прав. Еще 3,7 тыс. административных дел возбуждены за нарушения режима труда и отдыха водителей.

«Госавтоинспекция напоминает компаниям, участвующим в грузопассажирских перевозках, что все транспортные средства должны быть оснащены тахографами. Штраф за их отсутствие для водителей составляет от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, а для должностных лиц – от 5 тыс. до 10 тыс. рублей», – добавила представитель МВД.

Волк рассказала также, что более 110 компаний- перевозчиков и 70 должностных лиц оштрафованы в 2017 году за отсутствие контроля технического состояния автобусов и медосмотра водителей. «За выпуск на линию автобусов, не прошедших технический осмотр и имеющих технические неисправности, а также за отсутствие предрейсового контроля технического состояния автобусов и медицинского осмотра водителей оштрафованы 116 хозяйствующих субъектов на 3,6 млн рублей, 7 тыс. должностных лиц перевозчиков – на 20,7 млн рублей. Внесено 4 тыс. представлений об устранении причин и условий, способствовавших указанным нарушениям», – рассказала Волк.

Кроме того было выявлено 633 факта, имеющих признаки состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности при перевозке пассажиров».

Напомним пассажирский автобус въехал в подземный пешеходный переход на Славянском бульваре. Все автобусы «Мосгортранса» и частных перевозчиков в Москве проверили после аварии на западе столицы по поручению мэра города Сергея Собянина.