Водитель сбил сотрудника ДПС в Можайском районе Подмосковья

В Можайском районе Московской области сотрудник дорожно-постовой службы (ДПС) пострадал в результате наезда на него машины, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

«В Можайском районе Московской области водитель автомобиля совершил наезд на сотрудника ДПС, который в результате происшествия получил телесные повреждения», – передает агентство «Москва» слова источника.

Сообщается также, что наехавший на полицейского водитель не стал скрываться с места происшествия. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Напомним, ранее сообщалось, что на Новом Арбате в Москве Mercedes с мигалкой на высокой скорости сбил стоявшего на выделенке сотрудника ДПС, который в результате инцидента погиб.