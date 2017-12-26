Сирийская армия остановила операцию под Дамаском после поражения террористов

Правительственные войска Сирии остановили наступательную операцию в районе поселения Бейт-Джан под Дамаском после того, как боевики «Джебхат ан-Нусры» сдались и начали вести переговоры, сообщает ливанский телеканал «Аль-Маядин».

После того, как армия и бойцы ополчения окружили один из главных оплотов «Джебхат ан-Нусры» в Бейт-Джане на юго-западе провинции Дамаска, террористы попросили начать переговоры на предмет их беспрепятственного выхода, передает РИА «Новости».

Напомним, в воскресенье, 24 декабря, сирийские правительственные войска совместно с бойцами народного ополчения выбили боевиков группировки «Джебхат ан-Нусра» со стратегических позиций возле источника пресной воды Манбидж и замкнули кольцо вокруг оплота террористов в поселении Могр-эль-Мир к юго-западу от Дамаска.

В середине декабря российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии сообщал, что неподалеку от лагеря беженцев в провинции Эль-Хасека под руководством американских инструкторов создаются вооруженные формирования «Новая сирийская армия». Отмечалось, что большинство участников нового формирования – это выходцы из разгромленных правительственными войсками ИГ* и «Джебхат ан-Нусры».