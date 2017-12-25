В кабмине назначен новый ответственный за авиацию

Бывшего руководителя Росавиации Александра Юрчика назначили заместителем министра транспорта России, курирующим авиационную отрасль.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой нам собственный источник.

Росавиацию Юрчик возглавлял в 2005-2007 годы. С 2015 года он находится в должности замначальника Управления президента России по обеспечению деятельности Госсовета.