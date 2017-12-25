Фигуранты дела «Седьмой студии» признали уход от налогов

Адвокат директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софьи Апфельбаум Ирина Поверинова заявила в Басманном суде Москвы, что фигуранты дела «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова признают уход от уплаты налогов, но утверждают, что деньги шли на организацию спектаклей.

«Насколько мне известно из материалов дела, фигуранты признают обналичивание каких-то денег, уход от уплаты налогов, но эти деньги использовались для организации спектаклей», – передает слова Повериновой ТАСС.

Апфельбаум, в свою очередь, на суде заявила, что ее самое тяжелое нарушение – это неправильная парковка, передает РИА «Новости».

«Я невиновна и буду доказывать это», – сказала она.

Она отметила, что была только одним из трех директоров «Платформы», при этом двух других не подозревают и не допрашивают.

«Меня, видимо, взяли, потому что я занимаюсь театрами. Скоро, видимо, диплом ГИТИСа станет доказательством вины», – добавила она.

Ирина Поверина отметила, что версия следствия строится на «абсурдных» показаниях экс-бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой, в которых есть только фраза о том, что «другой фигурант Итин ей что-то сказал». Адвокат подчеркнула, что никогда не поверит в то, что Серебренников и Малобродский «пришли к ней и просили украсть деньги».

«Ей стало страшно, и она наговорила того, что нужно было следствию», – сказала Поверина.

Она также попросила отпустить Апфельбаум под залог в 1 млн рублей.

Однако Басманный суд Москвы решил продлить до 19 апреля срок содержания под домашним арестом Софьи Апфельбаум, удовлетворив ходатайство стороны обвинения.

Кроме того, следствие до середины весны намерено выделить в отдельное производство уголовное дело Нины Масляевой, признавшей вину в хищении бюджетных средств, передает «Интерфакс».

После выделения дела в отдельное производство ей будет предъявлено обвинение в окончательной редакции.

Напомним, Кирилл Серебренников находится под домашним арестом из-за обвинений в мошенничестве. Защитники режиссера считают дело политическим, но власти неоднократно указывали, что «зажима искусства» здесь никакого нет, а вопросы есть в связи с расходованием бюджетных средств.