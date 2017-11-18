В Горловке открыта мемориальная доска в память о Докторе Лизе

В Сочи, Москве и Горловке прошли памятные акции, посвященные годовщине авиакатастрофы Ту-154 над Черным морем.

Мемориальную доску в память о погибшей в авиакатастрофе год назад Елизавете Глинке, известной как Доктор Лиза, открыли в понедельник в Горловке, сообщил и. о. главы администрации города Иван Приходько.

«Сегодня на территории городской больницы была открыта мемориальная доска в память о Докторе Лизе, трагически погибшей год назад», – цитирует Приходько «Донецкое агентство новостей».

На открытие мемориала пришли несколько сотен человек, в том числе министр здравоохранения провозглашенной ДНР Александр Оприщенко, депутаты народного совета и сотрудники мэрии города.

Также, как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на администрацию Сочи, в городе прошла акция памяти, в которой приняли участие несколько сотен человек.

Участники траурного мероприятия собрались на набережной Адлера, почтив погибших минутой молчания, а также зажгли свечи и опустили цветы в море.

Во время памятного мероприятия звучала песня ансамбля им. Александрова «Калинка».

В телецентре «Останкино» в Москве в память о журналистах, погибших при крушении самолета Ту-154 над Черным морем, открыли мемориальный комплекс, передает РИА «Новости».

«Я помню отчаянье и бессилие тех дней и боль. Боль притупилась, но не прошла. Сегодня мы открываем мемориальную доску памяти наших коллег, которые погибли ровно год назад», – сказал на открытии мемориала гендиректор Первого канала Константин Эрнст.

Также на церемонии присутствовали первый замруководителя администрации президента Алексей Громов, глава дирекции информационных программ Первого канала Кирилл Клейменов, гендиректор НТВ Алексей Земский, президент холдинга «Красная звезда» Алексей Пиманов.

После открытия мемориала собравшиеся возложили к нему цветы.

Напомним, 25 декабря в сочинском аэропорту Адлер самолет Ту-154 Минобороны России, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки. На его борту находились восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военнослужащих, 64 сотрудника Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, двое федеральных госслужащих и девять журналистов.

В числе последних была съемочная группа Первого канала (корреспондент Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов и звукооператор Александр Сойдов), журналисты телеканала НТВ (корреспондент Михаил Лужецкий, оператор Олег Пестов и звукооператор Евгений Толстов) и канала «Звезда» (журналист Павел Обухов, оператор Александр Суранов и ассистент Валерий Ржевский).