Король Испании выступил с призывом к новому парламенту Каталонии

Король Испании Фелипе VI в рождественском обращении к нации призвал новый парламент Каталонии с уважением относиться к разным политическим позициям и действовать ответственно.

«Жители Каталонии проголосовали, чтобы выбрать своих представителей в парламент, которым теперь предстоит решать проблемы, касающиеся всех каталонцев, уважая многообразие и ответственно думая на благо всех. Дорога не может вновь привести к столкновению или исключению, которые, как мы уже знаем, только создают разногласия, неуверенность, разочарование, моральное, гражданское и, разумеется, экономическое обнищание всего общества», – передает РИА «Новости» слова обращения Фелипе.

Король Испании призвал двигаться «о дороге, которая должна привести к возрождению доверия, престижа и лучшего имиджа Каталонии».

Он также упомянул теракты в Барселоне и Камбрильсе, подчеркнув, что исламский терроризм может победить только демократическое единство и эффективное международное сотрудничество.

«Европа сейчас на историческом перепутье. Испания должна восстановить свою главенствующую роль в европейском проекте, которому сейчас требуется больше жизненных сил и импульс», – заявил Фелипе, завершивший поздравление с Рождеством на кастильском, баскском, каталанском и галисийском языках.



Напомним, ранее сообщалось, что по итогам подсчета 99,3% голосов партии, выступающие за независимость Каталонии, обеспечивают себе абсолютное большинство в парламенте автономного сообщества.

Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон, комментируя результаты выборов в региональный парламент, заявил, что автономия вновь одержала победу над Испанией.