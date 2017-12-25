Трамп поздравил «ставших намного богаче» друзей

Американский президент Дональд Трамп во время ужина в своей резиденции Мар-а-Лаго рассказал гостям о результатах утверждения его налоговой реформы.

«Вы все стали намного богаче», – заявил он присутствующим. Слова Трампа приводит RT со ссылкой на CBS.

Ранее Трамп, выступая по поводу налоговой реформы, заявил, что Соединенные Штаты стоят на пороге «нового экономического чуда».

Новый закон позволит провести сокращение налогов на сумму около 1,4 трлн долларов.