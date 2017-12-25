Трамп поздравил «ставших намного богаче» друзей

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25 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 15:54  |  vz.ru
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Решение арбитража стало для Киева «плевком в лицо от партнеров»

Главная победа Газпром – Стокгольм признал рыночными цены на газ для Украины в 2011-2014 годах Фото: Denis Sinyakov/Reuters
Длившийся почти четыре года в Стокгольмском арбитраже судебный процесс между Газпромом и Нафтогазом, касающийся газового контракта 2009 года, завершен. Украина громогласно заявляет о своей победе и спасении от дефолта. Однако в реальности Газпром добился своего и заставил Киев признать свое поражение в принципиальном вопросе. Подробности...
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Характер украинской национальной власти за сто лет почти не изменился

Советский Харьков на первомайской демонстрацииФото: РИА Новости
Ровно сто лет назад Украина была провозглашена советской. Эту дату очень не любит официальный Киев, ведь она ставит под сомнение провозглашение независимости от 22 января 1918 года. И получается, что речь идет не столько о «незалежности», к которой так долго стремился угнетаемый русским царизмом народ, сколько о двоевластии, а то и вовсе – о коммунистическом выборе украинцев. Подробности...
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Зализняк стал создателем краеугольных камней русской идентичности

Работы Зализняка утверждают и постулируют древность и величие русской культуры и делают это без всякого шовинизма Фото: кадр из видео
Уходящий 2017 год был богат на смерти известных людей, и каждая утрата по-своему невосполнима. 24 декабря мы лишились человека, научный вклад которого в современные представления о русском языке, русской истории и русской культуре переоценить невозможно. Других таких, как Андрей Анатольевич Зализняк, просто не было, нет и не будет.  Подробности...
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В Латвии не нашли нужного количества «стукачей»

Планировалось, что по всей Латвии наберут порядка 100 «стукачей», но пока их всего 35Фото: Семенов Владимир/ТАСС
Латвийские власти столкнулись с неожиданной для них проблемой. Они хотели привлечь в Центр государственного языка «стукачей», которые бы доносили на лиц, «незаконно употребляющих русский язык», но желающих оказалось втрое меньше, чем нужно. Но почему «патриотические латыши» столь неохотно идут в доносчики? Подробности...
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Юбилей авторитета отметили побоищем

Введенный полицией план «Перехват» принес первые плоды Фото: Михаил Воскресенский/РИА «Новости»
Полиция задержала нескольких вероятных участников перестрелки у ресторана Crystal Ballroom на территории комплекса «Москва-Сити». В результате произошедшей на парковке ссоры гостей вечеринки с охранниками пострадали шесть человек: сотрудники ФГУП «Охрана» Росгвардии и несколько чоповцев. Поводом для встречи в ресторане стало 55-летие авторитета измайловской ОПГ по прозвищу Павлик. Подробности...
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Поставка «Джэвлинов» Киеву – это реальная подстава

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
В Стратегии по нацбезопасности США упомянута «российская агрессия в отношении Грузии и Украины», но нет ни слова не то что о поставках летального оружия, но даже о помощи Киеву. И вот «Джэвлины». Подробности...
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С Новым годом! Он уже наступил

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Если вы решили, что это рекламный трюк, зазывающий вас кликнуть на страничку, вы отчасти ошиблись. Конечно, надо кликнуть! Но Новый год действительно наступил и происходит в это самое время. Подробности...
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Азербайджан и Армению кидают в топку паровоза, идущего к войне

Роман Проценко, журналист
Фальшивые армяне в комментариях в соцсетях отчетливо демонстрируют русофобию, прозападные взгляды и ненужность союза с Россией. Для чего вдруг резко понадобились манипуляции в интернете в среде представителей армянского этноса? Подробности...
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    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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    Освобожденный Саакашвили со сторонниками отправился к Раде

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    Дмитрий Медведев дает большое интервью российским телеканалам

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      Дюжина россиян заявила о своих президентских амбициях

      За первую неделю официальной кампании о своих президентских амбициях заявила уже дюжина россиян, в том числе глава государства Владимир Путин, ставленники КПРФ, ЛДПР и «Яблока». Впервые выдвинулось сразу несколько женщин, в том числе правозащитница Екатерина Гордон и светская львица Ксения Собчак
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      Путин сыграл в хоккей на Красной площади

      Президент России Владимир Путин вечером 22 декабря принял участие в товарищеском матче Ночной хоккейной лиги. Он выступал под своим традиционным 11-м номером. С ним играли министр обороны Сергей Шойгу, музыкант Игорь Бутман и легенды отечественного хоккея
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      Скоростной поезд в США упал с моста на шоссе

      Крупная железнодорожная авария произошла в США: скоростной поезд рухнул на автомагистраль. Погибли три человека, госпитализированы 77. Пострадали в том числе несколько автомобилистов, на машины которых упал сошедший с рельсов поезд
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        Соцсети все активнее выступают в защиту собаки, послужившей подопытным животным во время эксперимента с «жидкостным дыханием». Чьи интересы кажутся в данном случае вам более важными?
        • Собаки

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        Суд приговорил экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева к восьми годам колонии строго режима и штрафу в 130 млн рублей. Как вы оцениваете приговор Улюкаеву?
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        • Слишком суровый

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        • Да, знаю

        • Нет, но, думаю, таких достаточно

        • Нет

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          Трамп поздравил «ставших намного богаче» друзей

          25 декабря 2017, 02:11

          Текст: Ольга Никитина

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          Американский президент Дональд Трамп во время ужина в своей резиденции Мар-а-Лаго рассказал гостям о результатах утверждения его налоговой реформы.

          «Вы все стали намного богаче», – заявил он присутствующим. Слова Трампа приводит RT со ссылкой на CBS.

          Ранее Трамп, выступая по поводу налоговой реформы, заявил, что Соединенные Штаты стоят на пороге «нового экономического чуда».

          Новый закон позволит провести сокращение налогов на сумму около 1,4 трлн долларов.


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