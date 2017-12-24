Американский полицейский в сочельник застрелил шестилетнего ребенка

В городе Сан-Антонио (американский штат Техас) полицейский застрелил шестилетнего мальчика во время погони за преступником.

Как сообщает The Telegraph, преступник пытался скрыться от погони в трейлере, где находился ребенок. Правонарушитель открыл огонь, выйдя на крыльцо, но пуля пробила стену фургона и задела ребенка.

Шестилетний мальчик умер по дороге в больницу накануне католического Рождества, отмечает газета.

В перестрелке участвовали четыре полицейских, всех их отстранили от работы. В настоящее время ведется расследование.

Напомним, в начале декабря после баскетбольного матча вблизи средней школы Шампейн Сентрал в американском штате Иллинойс произошла стрельба, в результате которой пострадали три подростка.