Придется Каменских, Потапу, Данилко, а вместе с ними еще миллионам русскоязычных людей на Украине напомнить: сколько бы они ни старались, они никогда не станут своими для тех, кто любит Бандеру и желает всех украинизировать. Ни-ког-да!26 комментариев
Ученые раскрыли секрет добычи недоступной ранее российской нефти
Ученый Степанова: Новые технологии позволили добывать в России недоступную нефть
Заместитель генерального директора Института Карпинского Валерия Степанова сообщила об успешном извлечении запасов баженовской свиты благодаря активному внедрению современных методов бурения.
Разработка трудноизвлекаемых углеводородов стала возможной лишь в последние годы, передает РИА «Новости». Специалисты долгое время не могли получить сырье из-за отсутствия необходимых технологических решений.
«Самый яркий пример – трудноизвлекаемые запасы и, в частности, баженовская свита. Еще 10-15 лет назад бажен называли спящим гигантом. Технологически мы не могли извлечь из него нефть с приемлемой экономикой», – пояснила Валерия Степанова.
Сейчас пилотные проекты демонстрируют стабильные результаты благодаря эволюции многостадийного гидроразрыва пласта и удешевлению бурения длинных горизонтальных стволов. Количество стадий увеличилось до 20-30, также активно применяются агрессивные проппанты.
Кроме того, в Волго-Уральском регионе и Тимано-Печоре началась разработка высоковязкой нефти. Ранее эти месторождения считались нерентабельными, однако внедрение парогравитационного дренажа и полимерного заводнения полностью изменило ситуацию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр энергетики Сергей Цивилев сообщил о достижении доли трудноизвлекаемых запасов в общем объеме нефтедобычи уровня 60%.
Позже глава ведомства заявил о готовности России к экспорту технологий добычи высоковязкого сырья.
Весной текущего года компания «Газпром нефть» приступила к полномасштабному освоению сложных залежей углеводородов в Восточной Сибири.