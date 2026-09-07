Ученые раскрыли секрет добычи недоступной ранее российской нефти

Ученый Степанова: Новые технологии позволили добывать в России недоступную нефть

Tекст: Елизавета Шишкова

Разработка трудноизвлекаемых углеводородов стала возможной лишь в последние годы, передает РИА «Новости». Специалисты долгое время не могли получить сырье из-за отсутствия необходимых технологических решений.

«Самый яркий пример – трудноизвлекаемые запасы и, в частности, баженовская свита. Еще 10-15 лет назад бажен называли спящим гигантом. Технологически мы не могли извлечь из него нефть с приемлемой экономикой», – пояснила Валерия Степанова.

Сейчас пилотные проекты демонстрируют стабильные результаты благодаря эволюции многостадийного гидроразрыва пласта и удешевлению бурения длинных горизонтальных стволов. Количество стадий увеличилось до 20-30, также активно применяются агрессивные проппанты.

Кроме того, в Волго-Уральском регионе и Тимано-Печоре началась разработка высоковязкой нефти. Ранее эти месторождения считались нерентабельными, однако внедрение парогравитационного дренажа и полимерного заводнения полностью изменило ситуацию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр энергетики Сергей Цивилев сообщил о достижении доли трудноизвлекаемых запасов в общем объеме нефтедобычи уровня 60%.

Позже глава ведомства заявил о готовности России к экспорту технологий добычи высоковязкого сырья.

Весной текущего года компания «Газпром нефть» приступила к полномасштабному освоению сложных залежей углеводородов в Восточной Сибири.