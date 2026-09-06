Хачанов и Андреева вышли в четвертый круг US Open

Tекст: Катерина Туманова

Российские теннисисты Карен Хачанов и Мирра Андреева уверенно обыграли своих соперников в третьем раунде престижного теннисного турнира US Open в Нью-Йорке, передает РИА «Новости».

Хачанов оказался сильнее француза Бенжамена Бонзи. Встреча продолжалась более двух часов и завершилась победой россиянина со счетом 6:3, 6:2, 6:4.

В следующем круге Хачанов сыграет с победителем состязания между чехом Якубом Меншиком и американцем Лернером Тьеном. Его лучшим результатом на турнире остается выход в полуфинал в 2022 году.

Успешно выступила и 19-летняя Мирра Андреева, которая впервые в карьере пробилась в четвертый раунд соревнований. Она сломила сопротивление чешки Николы Бартунковой за 1 час и 38 минут.

Следующей соперницей Андреевой станет уроженка Саратова Анастасия Потапова, представляющая Австрию. Ранее она выбила из сетки американку Аманду Анисимову.

Как писала газета ВЗГЛЯД, теннисист Карен Хачанов уверенно стартовал на US Open. Россиянка Шнайдер разгромила украинскую теннисистку на турнире в США. Россиянка Калинская обыграла украинку Свитолину на Открытом чемпионате США.